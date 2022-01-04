«Это деньги и шанс уехать»: почему на Кубе любят русских туристов

В конце 2021 года Куба вошла в пятерку самых популярных направлений у российских туристов. Сейчас для въезда в страну нужно за 72 часа до прилета заполнить анкету — но сдавать ПЦР-тест путешественникам не нужно, равно как и соблюдать карантин по прибытии, а путешествовать между регионами — можно. Россиянка, прожившая на Кубе несколько лет, рассказала, какой можно увидеть страну изнутри — не будучи туристом.

Я оказалась на Кубе без долгих раздумий: просто бывший неверно заполнил анкету, нам не дали разрешение на въезд в Мексику, и мы отправились на Кубу, потому что не нужна виза.

О Кубе мы ничего не знали, кроме Фиделя и Че Гевары, и сначала просто отдыхали: курортный Варадеро, море, пляжи, отели «Все включено». А потом я переехала в Гавану учить испанский в университете. И вот тут я познакомилась со страной.

close 100% Depositphotos

На самом деле поселиться среди кубинцев, а не в отеле, может любой турист — достаточно снять комнату или квартиру на Airbnb, по объявлению в газете и даже задав вопрос об аренде на любой улице. И тогда будете жить с кубинцами и как кубинцы: необязательно с горячей водой (но она не очень нужна в этой жаре), но непременно — с огромными тараканами-кукарачами около пяти сантиметров в длину. Бороться с ними можно, но успех не гарантирован: избавиться от тараканов во всем многоквартирном доме, например, нельзя, но можно постоянно травить в своей квартире. В каждом доме раз в неделю проводится обработка всего строения от тараканов.

Этих насекомых здесь так много, потому что все дома старые: со времен революции 1959 год ремонта в них не было. При этом кубинцы считают себя очень «чистоплотными» — потому что часто принимают душ, что вообще несложно в +30°. А тараканы — это просто неизбежность.

Кубинцы вообще живут небогато. Кухня простая и у всех одинаковая. Рис и фасоль, плюс овощи и томатная паста, специи, иногда курица. Но всегда есть фрукты — впрочем, постоянно есть только бананы и ананасы. Можно посчитать это скудным выбором, но можно, как кубинцы, радоваться и тому, что это можно найти.

Однако не всегда можно найти курицу, и никогда — рыбу. Хотя старик Хэм и описал любовь кубинцев к рыбе в «Старике и море», реальность сейчас немного другая: рыба плавает в море, но на стол к кубинцам не попадает. В основном, идет на экспорт. А если идешь по Гаване с купленной упаковкой яиц, то человек 10 обязательно по дороге тебя спросят: «Где брали яйца?» - совсем как в «брежневском» СССР.

В пандемию стало еще сложнее: туристов нет, их денег — тоже. В 2020 году доход от туризма — это основная статья кубинской экономики — упал на 11%. Правда, из-за решения Кубы открыть границы для привитых иностранцев, в том числе россиян, туристическая индустриях начала понемногу восстанавливаться.

close 100% Depositphotos

Путешественники часто приезжают на Кубу и ради медицинского туризма - ведь даже платные клиники на Кубе гораздо дешевле европейских, например, а профессиональная подготовка врачей хорошая! Оборудование новейшее, государственные инвестиции в медицину огромные, в последний «доковидный год», например, правительство тратило на медицинские расходы 11% ВВП, а медицинское образование здесь на прекрасном уровне.

Но для большинства – бесплатная медицина социализма. Врачи те же, оборудование то же, но бесконечные очереди. В стоматологических поликлиниках нового оборудования не было уже лет 30. Врачи умеют обращаться и с тем, старым: вас вылечат, но может быть больно. Я заходила в такую поликлинику поставить пломбу: больно почти не было, но было очень и очень страшно!

Сегодня создана и уже массово применена и кубинская вакцина от ковида — Abdala. Привиты 99.9% граждан, которым показана прививка, — и «без разговоров». Зато кубинцы очень гордятся тем, что их коммунистическая медицина бесплатна.

Все квартиры часто обходят и медики: проверяют прививки и следят за общественным здоровьем.

Возможно кубинцы бы и платили за медицинское обслуживание, но средняя зарплата врача и учителя, например, это $20-30 в песо, научные сотрудники в институтах могут получать и меньше. Не так давно появились кафе и рестораны, где официанты могли зарабатывать даже по $200, но с пандемией и закрытием границ исчезли их клиенты.

close 100% Depositphotos

Туристы для кубинцев — это деньги и шанс уехать. Самые любимые иностранцы на Кубе — американцы и русские. Первые — из-за своей хорошей привычки тратить много, а русские — тоже поэтому, а еще «в память о многолетней дружбе наших народов» (ведь в каждой кубинской семье есть кто-то, учившийся в России).

Русско-кубинские пары здесь не редкость, причем русская — обычно женщина. Русские девушки в хорошем шоке от кубинских мачо: «О, это такой секс! О, с нашими не сравнить! О!». В сети противоположных мнений не найти, но моя подруга посчитала кубинский секс полной катастрофой. Она сравнила его с порно, которое появилось на Кубе сравнительно недавно: кубинские мачо его копируют и действительно искренне считают, что это и есть «хороший секс».

Вообще кубинцы умеют и любят отдыхать. Потому что танцуют: у всех прекрасная пластика, чувство ритма — и им нужна просто музыка! Они могут танцевать где угодно — на улице, в баре, на пляже, — и это лучшее, что я видела на Кубе.

Ковид и здесь внес коррективы: кубинцы не могут поехать на пляж из-за медицинских ограничений. Но они не мешают им отмечать праздники, как в доковидные времена.

Например, вскоре после отмены первого строгого карантина еще в начале пандемии, когда на Кубе наступил день какого-то святого, они аккуратно соблюдали традиции: набирали полный рот рома и поливали им других участников — и это в суровый период пандемии.

Несмотря на все проблемы, миллионы кубинцев продолжают танцевать сальсу. Они не обсуждают власти и не думают о будущем — для своего спокойствия. Отличная идея для сохранения психического здоровья, но не очень удобно. Однако это дело привычки: действительно, можно ведь и не планировать дальше выбора нового холодильника! Более глобально о будущем, из соображений безопасности, кубинцы рассуждают просто: «Посмотрим!».