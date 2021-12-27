«Денег у покупателей больше не становится»: как одежда подорожает в 2022 году

Повышение цен на одежду и аксессуары в 2022 году неизбежно, уверены эксперты индустрии моды. Они прогнозируют, что в премиальном сегменте рост составит 30-40%, в среднем цены поднимутся на 20-25%, а масс-маркет подорожает на 10-20%. При этом в следующем году такие тенденции будут наблюдаться не только в России, но и по всему миру. «Газета.Ru» — о том, почему хорошо одеться станет дороже.

В 2022 году составить гардероб станет дороже. Увеличится в цене все: и одежда, и обувь — такой прогноз дает президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. По его мнению, на увеличение стоимости товаров влияет сразу несколько факторов — и увеличение логистических затрат, и рост цен на сырье, и повышение стоимости работы на фабриках.

«Все вместе складывается в рост цен около 10-15%, — говорит Ярошенко. — В большей степени это коснется пуховиков, по ним будет максимальный рост, но по остальным товарам он тоже неизбежен. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы их удержать, так как прекрасно видим, что денег у наших покупателей больше не становится».

У Finn Flare более оптимистический прогноз роста розничных цен — на 5-7%.

По данным финского бренда одежды, на изменение состояния индустрии сильно повлияла пандемия, которая повлекла за собой нехватку рабочих мест на фабриках, что стало причиной роста стоимости работ в среднем на 15%.

Кризис на рынке металлов привел к удорожанию фурнитуры на 30-40%, а хлопок за минувший год повысился в цене на 30%, что также отразилось на конечной стоимости одежды.

Еще ощутимее вырастут цены в премиальном сегменте, предупреждает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group: по ее прогнозам, они увеличатся на 30-40%. Причем такая тенденция будет наблюдаться не только на российском, но и на глобальном рынке.

Это — следствие давно идущих процессов. Бренды класса люкс обычно повышают цены один или два раза в год, но с начала 90-х годов рост стоимости товаров более чем в два раза превысил уровень инфляции, сообщает аукционный дом Sotheby's. К примеру, сумка Chanel Medium Classic Flap в 1990 году стоила $1,1 тыс., а в июле 2021-го — $7,8 тыс. Перед Новым годом французский модный дом решил в очередной раз пересмотреть ценовую политику. Сейчас стоимость сумки в рознице — $8,8 тыс. Интересно, что примерно столько же стоит коллекционная сумка Hermés Birkin из телячьей кожи.

Анализ компании Bernstein показал, что за последние 40 лет сумки люксовых брендов подорожали в два раза относительно товаров широкого потребления.

Активнее всех повышают цены бренды, принадлежащие конгломерату LVMH. Louis Vuitton поднял цены на некоторые сумки на 6% в мае прошлого года и еще на 3% этим летом, Christian Dior увеличил цены на 11% в некоторых странах, согласно данным инвестиционной компании Jefferies.

Как пишет издание The Guardian, повышением цен модные дома пытаются компенсировать те убытки, которые понесли во время пандемии. Однако в Fashion Consulting Group связывают это явление с другими причинами.

Во-первых, с подорожанием себестоимости товаров из-за роста цен на сырье — а это хлопок, древесина, нефть и газ. Во-вторых, с увеличением стоимости контейнерной транспортировки морем и по воздуху. Сюда же относятся частичное закрытие границ и подорожание топлива. В-третьих, ограничения в переездах из-за пандемии создают дефицит рабочей силы на производствах.

В качестве дополнительных факторов Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group, выделяет относительную стабильность рубля по отношению к валюте и сокращение предложения на «сером» рынке.

«Процесс введения маркировки на товаре является оздоравливающим для экономики и в целом сокращает предложение «серого» рынка, который, обходя налоги, предлагает товары по «привлекательным ценам». Стоимость их продукции ниже тех, кто работает по прозрачным и законным правилам», — объясняет эксперт.

При этом товары брендов среднего сегмента подорожают на 20-25%, говорит Анна Лебсак-Клейманс. Она заключает, что в масс-маркете стоимость одежды и обуви увеличится не больше чем на 10-20%, поскольку потребители в этом сегменте крайне чувствительны к малейшим изменениям цен.