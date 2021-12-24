Как правильно пить, чтобы не было похмелья

Череда праздников и корпоративных вечеринок в нашей стране неразрывно связана со спиртными напитками. И далеко не все умеют пить так, чтобы на следующий день не страдать от похмелья. «Газета.Ru» обратилась к врачам и барменам с просьбой объяснить, как отмечать приближение Нового года и не просыпаться на следующий день с чувством глубокого сожаления о сделанном накануне.

Не пейте натощак

Самое главное правило, которого рекомендуют придерживаться и врачи, и бармены, – не пить натощак. «Обязательно ешьте: употребление спиртного на голодный желудок увеличивает скорость опьянения и негативно влияет на слизистую желудочно-кишечного тракта», – объясняет диетолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Маргарита Макуха.

По ее мнению, лучше всего отдать предпочтение пище, богатой жирными кислотами, например, жирной морской рыбе, авокадо, зеленым овощам и орехам. А также медленным углеводам – крупам и изделиям из твердых сортов пшеницы.

«При этом стоит помнить, что прием еды лишь оттягивает скорость развития отравления, но не влияет на конечную концентрацию алкоголя в крови», – добавляет невролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Разият Чупанова.

Илиас Василиадис, бренд-бармен ресторана Molon Lave, советует плотно поужинать за пару часов до начала вечеринки и предупреждает, что, начав пить натощак, можно стремительно опьянеть и потерять связь с реальностью. «На голодный желудок алкоголь усваивается очень быстро. Но если вы плотно пообедаете заранее, то еда в желудке уменьшит скорость поступления алкоголя в кровь», — объясняет он.

Закусывайте

Всасывание алкоголя лучше всего замедляет жирная горячая еда. Но если ваша вечеринка не предполагает пышного застолья со сменой блюд, то хотя бы закусывайте.

«Во время застолья важно питаться небольшими порциями, но часто. Проще говоря – закусывать», — объясняет Светлана Черноусова, шеф-бармен ресторана Laduree a-la Russe.

Михаил Кленчев, шеф-бармен ресторана «Китайская грамота», советует избегать во время застолья сладких продуктов. «Сахар очень сильно влияет на степень опьянения и на утренние состояние организма», — объясняет он.

Откажитесь от коктейлей и сладких настоек

Коктейли легко и красиво пьются, но гарантируют быстрое опьянение и головную боль с утра. В первую очередь, речь о коктейлях, в составе которых — несколько крепких алкогольных ингредиентов. К примеру, классический Лонг Айленд состоит из текилы, водки, рома, трипл-сек и джина, к который добавляют лимонный сок и колу. Из-за газировки и лимона коктейль легко пьется — при том, что его крепость около 28 градусов.

«Если рассчитываете выпивать достаточно продолжительное время, не надо пить коктейли. Утро после них гораздо тяжелее, чем после чистых напитков, — предостерегает Сергей Суслин, шеф-бармен ресторана Erwin.РекаМореОкеан.

Он также советует не налегать на газированные и сладкие напитки, в частности, на игристое вино. «Им очень легко напиться, а утром голова будет раскалываться пополам. Особенно если это сладкое игристое», — предупреждает бармен. Это, по его словам, касается и сложных коктейлей на основе игристого вина, и более простых и народных виски- и ром-колы.

Но самое злое похмелье ждет тех, кто отправится в «алкопутешествие» в компании сладких ликеров и наливок.

«Напиваться сладкими ликерами или наливками – это всегда недоброе утро. Сахар в сочетании с алкоголем наутро дает о себе знать всегда», — предупреждает Сергей Суслин.

Илиас Василиадис предупреждает об опасности перехода на сладкие шоты и настойки после чистых напитков. «Если вы весь вечер пили водку, а потом резко перешли на Б-52 или «Егермайстер», утром вас однозначно ждет расплата. Лучше уж переходите на текилу, чем уходить в сладкие настойки», — советует бармен.

Чередуйте алкоголь с водой

Чтобы утром избежать жесткого похмелья, следуйте простому правилу – после каждого бокала алкоголя выпивайте стакан чистой негазированной воды. Это поможет организму поддерживать в норме водно-солевой обмен и справиться с обезвоживанием. В случае с крепкими напитками Михаил Кленчев, рекомендует выпивать не менее 100-150 мл воды на 50 мл чистого алкоголя.

При этом важно именно запивать, а не разбавлять, считает Илиас Василиадис. «Разбавлять вино водой – не советую, это перевод продукта. Если собираетесь пить много и до утра, чередуйте алкоголь с водой. Так вы, возможно, выпьете меньше спиртного, и не будете болеть с утра», — объясняет бармен.

Светлана Черноусова рекомендует пить воду не только во время алкогольных возлияний, но и перед началом вечеринки и перед сном.

Что пить и можно ли смешивать

Врачи советуют отказаться от употребления алкоголя вообще, но в случае, если это невозможно, рекомендуют отдавать предпочтение светлым напиткам без газов.

«Газированные напитки опьяняют быстрее, а в темном алкоголе содержатся дополнительные ингредиенты, которые усиливают токсическое воздействие спиртного на организм. Белое сухое вино, водка или джин — менее «похмельные», чем красное вино, пиво, виски, коньяк, ром», — поясняет Маргарита Макуха.

Есть популярное мнение, что повышать градус можно, а понижать – нельзя. Илиас Василиадис считает, что самое важное — не смешивать напитки разного происхождения.

«В идеале пить что-то одно весь вечер. Если не получается, хотя бы не прыгайте с виноградных напитков на зерновые», — советует бармен.

Он поясняет, что, если вы начали вечер с вина, но хочется чего-то покрепче, продолжать имеет смысл тоже виноградными напитками – чачей, граппой или самогоном. Но закон, по его мнению, один – не пить слишком много. «Только он очень редко работает. Сложно сказать себе: «Я выпью столько-то и остановлюсь, и действительно остановиться», — признается бармен.

По словам Михаила Кленчева, основное правило при смешивании напитков — не выходить за пределы количества сахара, которое содержится в алкоголе. «Например, с вермута можно перейти на бурбон или коньяк, а вот наоборот делать уже нежелательно», — добавляет он.

Сергей Суслин придерживается мнения, что лучше всего изначально выбрать один напиток, неважно, легкий или крепкий, и придерживаться его весь вечер, не переходя ни на что другое. «И обязательно чередуйте с водой. Тогда наутро будет гораздо легче», — уверяет он.

Что делать, если утром плохо

Головная боль, головокружение, тошнота и рвота, беспокойство, общая слабость организма – лишь часть симптомов, с которыми можно столкнуться, если вы злоупотребили спиртным. Многие пытаются облегчить похмелье с помощью витаминов, БАДов и энтеросорбентов, однако, по словам врачей, это вряд ли облегчит состояние.

«Витамины, БАДы и энтеросорбенты не доказали свою эффективность при предупреждении и лечении алкогольного отравления», – объясняет Разият Чупанова. По ее словам,

на сегодняшний день вообще не существует доказано эффективных средств, которые помогут предотвратить интоксикацию или быстро избавить от нее.

«Единственный гарантированный способ избежать неприятных симптомов с утра – полностью отказаться от спиртного или пить умеренно», — заключает врач.

Тем не менее, последствия алкогольного отравления можно облегчить. Чтобы справиться с головной болью, можно, проконсультировавшись с врачом, выпить обезболивающие или противовоспалительные препараты. Маргарита Макуха рекомендует побольше спать и обеспечить доступ в помещение свежего воздуха. Сладкое повысит уровень сахара в крови и придаст сил. «Не помешает и легкая физическая нагрузка, но это в зависимости от самочувствия», — дополняет она.

Бармен Светлана Черноусова советует пить больше жидкости с витамином С. «Вода или черный чай с лимоном, свежевыжатый апельсиновый сок – эти напитки восполняют жидкость в организме», — говорит бармен. Улучшить состояние она предлагает с помощью лимонада с живительным названием «Жозефина». Для приготовления смешайте 50 мл цитрусового чая, 50 мл грейпфрутового сока, 50 мл свежевыжатого апельсинового сока, 20 мл свежевыжатого лимонного сока и 130 мл газированной воды.

Невролог Разият Чупанова рассказала также, в каком случае стоит обратиться к врачу.

«Скорую помощь нужно вызвать незамедлительно, если прием алкоголя привел к помутнению сознания, многократной рвоте, судорогам, редкому дыханию – менее 8 вдохов в минуту, — потерям сознания и обморокам», — говорит она.