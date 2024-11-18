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Как почистить белые кроссовки в домашних условиях: 10 простых способов

Топ-10 способов отмыть белые кроссовки, чтобы они выглядели как новые

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Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM
Белые кроссовки или кеды есть почти в каждом гардеробе, это практически универсальная обувь, которая подойдет и для создания женственных образов, и для занятий спортом. Главный минус светлых кроссовок — они маркие. «Газета.Ru» собрала лучшие способы чистки белой обуви, которые помогут сохранить аккуратный вид любимой пары.

Что нужно для чистки белых кроссовок: список материалов Подготовка к чистке белых кроссовок Как почистить белые кроссовки: 9 способов Правила сушки после очистки

Что нужно для чистки белых кроссовок: список материалов

Для качественной чистки белых кроссовок или кед нужно подготовить инструменты и средства, которые подойдут для разных типов материалов.

  • Мягкая щетка. Щетка с мягкой щетиной помогает эффективно очистить кроссовки от пыли и грязи, не повреждая материал. Обычная зубная щетка тоже подойдет. Если обувь из текстиля, стоит использовать негрубую щетку, чтобы не вытянуть волокна.

  • Микрофибровая или хлопковая тряпка. Эти материалы пригодятся для удаления излишков моющего средства и полировки поверхности. Микрофибра лучше справляется с влагой и не оставляет разводов, что особенно важно для белой обуви.

  • Теплая вода. Моют и ополаскивают обувь в воде комнатной температуры. Горячая вода может деформировать материал, а холодная хуже растворяет загрязнения.

  • Защитный спрей или водоотталкивающее средство. После очистки можно обработать кроссовки защитным средством. Это предотвратит быстрое повторное загрязнение, добавит водоотталкивающие свойства и сохранит внешний вид.

  • Перчатки. Использование резиновых или латексных перчаток защитит кожу рук от химических воздействий и трения.

  • Газеты, бумага или полотенца для сушки. Старые газеты или махровые полотенца помогают сохранить форму кроссовок во время сушки. Наполните обувь изнутри, чтобы материал не сжался.

Подготовка к чистке белых кроссовок

Осмотрите обувь перед началом чистки. Определите, из каких материалов они сделаны: кожа, текстиль, замша, нубук или комбинированные материалы. Это поможет выбрать правильные средства и способ очистки.

Выньте шнурки и стельки. Шнурки лучше постирать отдельно. Замочите их в растворе из воды и мягкого моющего средства, затем аккуратно потрите и ополосните. Стельки можно протереть влажной тканью с мылом, но старайтесь не мочить их сильно, чтобы избежать появления неприятного запаха.

Очистите от пыли и грязи. Сухая чистка — первый шаг. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить пыль и грязь с поверхности.

Защитите чувствительные материалы. Если кроссовки из замши или нубука, не используйте воду на первых этапах. Для них подойдет специальный ластик или сухая щетка.

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Как почистить белые кроссовки: 9 способов

1. Мыльный раствор

Простой и универсальный способ, подходящий для большинства материалов. Мыльный раствор помогает мягко удалить загрязнения, не повреждая текстуру ткани или кожи. Идеальный вариант для регулярной чистки обуви.

Этапы:

  • В миске смешайте теплую воду и несколько капель мягкого моющего средства (жидкое мыло, шампунь или средство для мытья посуды без агрессивных химикатов).
  • Смочите мягкую щетку или ткань в растворе и слегка отожмите ее.
  • Наносите раствор на обувь круговыми движениями, уделяя внимание особенно загрязненным участкам.
  • Для подошвы можно использовать щетку с более жесткой щетиной.
  • После очистки протрите обувь влажной тканью, чтобы удалить остатки мыла.
  • Дайте кроссовкам высохнуть естественным образом.

2. Сода и уксус

Этот метод поможет справиться с сильными загрязнениями и въевшимися пятнами. Сода действует как мягкий абразив, а уксус помогает глубоко очистить текстиль и осветлить поверхность. Это идеальный выбор для подошвы и ткани.

Этапы:

  • Смешайте одну столовую ложку соды, две столовые ложки уксуса и немного воды до получения пастообразной массы.
  • Нанесите смесь на загрязненные участки с помощью ткани или зубной щетки.
  • Легкими круговыми движениями обработайте поверхность.
  • Оставьте смесь на 10–15 минут, чтобы она подействовала.
  • Смойте остатки раствора теплой водой и протрите обувь чистой тканью.

3. Перекись водорода

Перекись водорода — это безопасный осветляющий агент, который помогает убрать потемнения и пятна на белой обуви. Ее часто используют для освежения текстиля и резиновой подошвы. Простой и доступный метод, если соблюдать осторожность.

Этапы:

  • Смочите ватный диск или мягкую ткань перекисью водорода.
  • Аккуратно нанесите средство на загрязненные участки, избегая попадания на цветные детали.
  • Оставьте обувь на 5–10 минут, чтобы перекись осветлила пятна.
  • Протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить остатки средства.

4. Зубная паста и щетка

Белая зубная паста считается эффективным средством для удаления пятен. Она помогает справляться с небольшими загрязнениями на коже, текстиле и резиновой подошве. Простой метод, который легко применить в домашних условиях.

Этапы:

  • Выберите зубную пасту без красителей и абразивных частиц.
  • Нанесите небольшое количество пасты на загрязненные участки.
  • С помощью зубной щетки с мягкой щетиной потрите поверхность круговыми движениями.
  • Оставьте пасту на обуви на 5–10 минут для более глубокого воздействия.
  • Смойте пасту влажной тканью, удаляя остатки средства.

5. Лимонный сок

Лимонный сок обладает натуральными отбеливающими свойствами, которые помогают освежить белую обувь. Этот метод прост и экологичен, но подходит только для материалов, устойчивых к кислоте: например, для текстиля и кожи.

Этапы:

  • Смешайте свежевыжатый лимонный сок с водой в пропорции 1:1.
  • Нанесите раствор на пятна с помощью губки или тряпки.
  • Оставьте раствор на 15–20 минут для воздействия.
  • Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки лимонного сока.

6. Жидкость для снятия лака

Чистка белых кроссовок с помощью жидкости для снятия лака — это быстрый и эффективный способ удалить стойкие пятна, особенно с резиновой подошвы. Средство содержит ацетон или другие растворители, которые справляются с загрязнениями, но могут повлиять на цветные элементы или структуру материала.

Этапы:

  • Возьмите жидкость без масел, ватный диск и палочку.
  • Нанесите немного на незаметный участок, чтобы проверить реакцию.
  • Смочите ватный диск и протрите загрязнения на подошве. Для мелких участков используйте ватную палочку.
  • Протрите очищенные места смоченной губкой.
  • Дайте обуви высохнуть естественным образом вдали от тепла.

7. Специальные средства для обуви

Профессиональные средства для чистки обуви разработаны с учетом материалов и особенностей ухода за ними. Они часто содержат деликатные компоненты, которые не повреждают структуру ткани или кожи. Это идеальный выбор для дорогой обуви.

Этапы:

  • Выберите средство для чистки, подходящее для вашего типа обуви.
  • Нанесите средство на загрязненные участки согласно инструкции (учтите, что обычно оно вспенивается).
  • Протрите поверхность щеткой или тканью.
  • Удалите остатки средства чистой влажной тканью.

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Yuriy Golub/Shutterstock/FOTODOM

8. Пятновыводители на кислородной основе

Пятновыводители на кислородной основе — это эффективный и безопасный способ очистки белых кроссовок. Они мягко удаляют загрязнения, не повреждая материал, и особенно хорошо подходят для текстиля. Активные кислородные компоненты устраняют пятна, возвращая белизну обуви.

Этапы:

  • Разведите средство на кислородной основе в воде согласно инструкции на упаковке. Обычно это одна-две столовые ложки на литр воды.
  • Погрузите текстильные части обуви и шнурки в раствор. Для кожи или замши используйте ткань, смоченную средством, и аккуратно протрите загрязнения.
  • Легкими круговыми движениями обработайте пятна мягкой щеткой или тканью.
  • Тщательно смойте остатки средства чистой водой, чтобы избежать разводов.
  • Высушите обувь естественным образом, набив ее газетами или полотенцами для сохранения формы.

9. Стирка в стиральной машинке

Наименее трудоемкий способ отмыть белые текстильные кеды или кроссовки — отправить их в стиральную машину. Однако этот метод подходит только для обуви, для которой производитель разрешает машинную стирку. Следует соблюдать определенные правила, чтобы не испортить кроссовки.

Этапы:

  • Убедитесь, что производитель разрешает машинную стирку.
  • Выньте шнурки и стельки.
  • Поместите обувь в мешок для стирки.
  • Добавьте жидкое моющее средство.
  • Используйте деликатный режим с температурой не выше 30°C.

10. Меламиновая губка

Меламиновая губка прекрасно справляется с пятнами на гладкой поверхности. Она действует как ластик, удаляя грязь без использования химических средств. Хороший вариант для кожи и резины.

Этапы:

  • Смочите меламиновую губку водой и отожмите.
  • Легкими движениями потрите загрязненные участки.
  • Удалите остатки грязи влажной тканью.

Правила сушки после очистки

Правильная сушка — не менее важна, чем сама чистка. Ошибки на этом этапе могут привести к деформации, повреждению материала и ухудшению внешнего вида обуви.

Избегайте прямого солнечного света. Ультрафиолет может вызвать пожелтение ткани, резины и кожи, а также может высушить материал, делая его хрупким.

Не используйте нагревательные приборы. Не стоит ставить обувь на батарею, а также использовать фен или другие нагревательные устройства. Высокие температуры могут деформировать подошву, размягчить клей и испортить структуру материалов, особенно кожи и текстиля.

Наполните обувь для сохранения формы. Чтобы кроссовки сохранили форму, поместите внутрь мятые газеты, бумажные полотенца или специальные колодки для обуви. Газеты хорошо впитывают влагу и поддерживают форму, но не используйте цветную бумагу, так как краска может отпечататься на обуви.

Сушите в проветриваемом месте. Поставьте обувь в хорошо проветриваемое место с доступом свежего воздуха, но вдали от источников тепла. Это поможет избежать появления затхлого запаха и ускорит процесс высыхания.

Дайте обуви высохнуть естественным образом. Не пытайтесь ускорить процесс сушки, так как это может повредить материалы. Обычно кроссовки сохнут 24-48 часов, в зависимости от влажности воздуха и температуры.

Используйте влагопоглотители (опционально). Для более быстрой сушки можно положить внутрь обуви пакетики силикагеля (например, из коробок с новой обувью) или специальные влагопоглотители, которые продаются в магазинах.

Проверяйте материал на ощупь. Перед использованием обуви убедитесь, что она полностью высохла. Даже небольшое количество влаги может привести к появлению неприятного запаха или повреждению стельки.

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