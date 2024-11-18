Как почистить белые кроссовки в домашних условиях: 10 простых способов Топ-10 способов отмыть белые кроссовки, чтобы они выглядели как новые

Белые кроссовки или кеды есть почти в каждом гардеробе, это практически универсальная обувь, которая подойдет и для создания женственных образов, и для занятий спортом. Главный минус светлых кроссовок — они маркие. «Газета.Ru» собрала лучшие способы чистки белой обуви, которые помогут сохранить аккуратный вид любимой пары.

Что нужно для чистки белых кроссовок: список материалов

Для качественной чистки белых кроссовок или кед нужно подготовить инструменты и средства, которые подойдут для разных типов материалов.

Мягкая щетка. Щетка с мягкой щетиной помогает эффективно очистить кроссовки от пыли и грязи, не повреждая материал. Обычная зубная щетка тоже подойдет. Если обувь из текстиля, стоит использовать негрубую щетку, чтобы не вытянуть волокна.

Микрофибровая или хлопковая тряпка. Эти материалы пригодятся для удаления излишков моющего средства и полировки поверхности. Микрофибра лучше справляется с влагой и не оставляет разводов, что особенно важно для белой обуви.

Теплая вода. Моют и ополаскивают обувь в воде комнатной температуры. Горячая вода может деформировать материал, а холодная хуже растворяет загрязнения.

Защитный спрей или водоотталкивающее средство. После очистки можно обработать кроссовки защитным средством. Это предотвратит быстрое повторное загрязнение, добавит водоотталкивающие свойства и сохранит внешний вид.

Перчатки. Использование резиновых или латексных перчаток защитит кожу рук от химических воздействий и трения.

Газеты, бумага или полотенца для сушки. Старые газеты или махровые полотенца помогают сохранить форму кроссовок во время сушки. Наполните обувь изнутри, чтобы материал не сжался.

Подготовка к чистке белых кроссовок

Осмотрите обувь перед началом чистки. Определите, из каких материалов они сделаны: кожа, текстиль, замша, нубук или комбинированные материалы. Это поможет выбрать правильные средства и способ очистки.

Выньте шнурки и стельки. Шнурки лучше постирать отдельно. Замочите их в растворе из воды и мягкого моющего средства, затем аккуратно потрите и ополосните. Стельки можно протереть влажной тканью с мылом, но старайтесь не мочить их сильно, чтобы избежать появления неприятного запаха.

Очистите от пыли и грязи. Сухая чистка — первый шаг. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить пыль и грязь с поверхности.

Защитите чувствительные материалы. Если кроссовки из замши или нубука, не используйте воду на первых этапах. Для них подойдет специальный ластик или сухая щетка.

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Как почистить белые кроссовки: 9 способов

1. Мыльный раствор

Простой и универсальный способ, подходящий для большинства материалов. Мыльный раствор помогает мягко удалить загрязнения, не повреждая текстуру ткани или кожи. Идеальный вариант для регулярной чистки обуви.

Этапы:

В миске смешайте теплую воду и несколько капель мягкого моющего средства (жидкое мыло, шампунь или средство для мытья посуды без агрессивных химикатов).



Смочите мягкую щетку или ткань в растворе и слегка отожмите ее.



Наносите раствор на обувь круговыми движениями, уделяя внимание особенно загрязненным участкам.



Для подошвы можно использовать щетку с более жесткой щетиной.



После очистки протрите обувь влажной тканью, чтобы удалить остатки мыла.



Дайте кроссовкам высохнуть естественным образом.

2. Сода и уксус

Этот метод поможет справиться с сильными загрязнениями и въевшимися пятнами. Сода действует как мягкий абразив, а уксус помогает глубоко очистить текстиль и осветлить поверхность. Это идеальный выбор для подошвы и ткани.

Этапы:

Смешайте одну столовую ложку соды, две столовые ложки уксуса и немного воды до получения пастообразной массы.



Нанесите смесь на загрязненные участки с помощью ткани или зубной щетки.



Легкими круговыми движениями обработайте поверхность.



Оставьте смесь на 10–15 минут, чтобы она подействовала.



Смойте остатки раствора теплой водой и протрите обувь чистой тканью.

3. Перекись водорода

Перекись водорода — это безопасный осветляющий агент, который помогает убрать потемнения и пятна на белой обуви. Ее часто используют для освежения текстиля и резиновой подошвы. Простой и доступный метод, если соблюдать осторожность.

Этапы:

Смочите ватный диск или мягкую ткань перекисью водорода.



Аккуратно нанесите средство на загрязненные участки, избегая попадания на цветные детали.



Оставьте обувь на 5–10 минут, чтобы перекись осветлила пятна.



Протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить остатки средства.

4. Зубная паста и щетка

Белая зубная паста считается эффективным средством для удаления пятен. Она помогает справляться с небольшими загрязнениями на коже, текстиле и резиновой подошве. Простой метод, который легко применить в домашних условиях.

Этапы:

Выберите зубную пасту без красителей и абразивных частиц.



Нанесите небольшое количество пасты на загрязненные участки.



С помощью зубной щетки с мягкой щетиной потрите поверхность круговыми движениями.



Оставьте пасту на обуви на 5–10 минут для более глубокого воздействия.



Смойте пасту влажной тканью, удаляя остатки средства.

5. Лимонный сок

Лимонный сок обладает натуральными отбеливающими свойствами, которые помогают освежить белую обувь. Этот метод прост и экологичен, но подходит только для материалов, устойчивых к кислоте: например, для текстиля и кожи.

Этапы:

Смешайте свежевыжатый лимонный сок с водой в пропорции 1:1.



Нанесите раствор на пятна с помощью губки или тряпки.



Оставьте раствор на 15–20 минут для воздействия.



Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки лимонного сока.

6. Жидкость для снятия лака

Чистка белых кроссовок с помощью жидкости для снятия лака — это быстрый и эффективный способ удалить стойкие пятна, особенно с резиновой подошвы. Средство содержит ацетон или другие растворители, которые справляются с загрязнениями, но могут повлиять на цветные элементы или структуру материала.

Этапы:

Возьмите жидкость без масел, ватный диск и палочку.



Нанесите немного на незаметный участок, чтобы проверить реакцию.



Смочите ватный диск и протрите загрязнения на подошве. Для мелких участков используйте ватную палочку.



Протрите очищенные места смоченной губкой.



Дайте обуви высохнуть естественным образом вдали от тепла.

7. Специальные средства для обуви

Профессиональные средства для чистки обуви разработаны с учетом материалов и особенностей ухода за ними. Они часто содержат деликатные компоненты, которые не повреждают структуру ткани или кожи. Это идеальный выбор для дорогой обуви.

Этапы:

Выберите средство для чистки, подходящее для вашего типа обуви.



Нанесите средство на загрязненные участки согласно инструкции (учтите, что обычно оно вспенивается).



Протрите поверхность щеткой или тканью.



Удалите остатки средства чистой влажной тканью.

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8. Пятновыводители на кислородной основе

Пятновыводители на кислородной основе — это эффективный и безопасный способ очистки белых кроссовок. Они мягко удаляют загрязнения, не повреждая материал, и особенно хорошо подходят для текстиля. Активные кислородные компоненты устраняют пятна, возвращая белизну обуви.

Этапы:

Разведите средство на кислородной основе в воде согласно инструкции на упаковке. Обычно это одна-две столовые ложки на литр воды.



Погрузите текстильные части обуви и шнурки в раствор. Для кожи или замши используйте ткань, смоченную средством, и аккуратно протрите загрязнения.



Легкими круговыми движениями обработайте пятна мягкой щеткой или тканью.



Тщательно смойте остатки средства чистой водой, чтобы избежать разводов.



Высушите обувь естественным образом, набив ее газетами или полотенцами для сохранения формы.

9. Стирка в стиральной машинке

Наименее трудоемкий способ отмыть белые текстильные кеды или кроссовки — отправить их в стиральную машину. Однако этот метод подходит только для обуви, для которой производитель разрешает машинную стирку. Следует соблюдать определенные правила, чтобы не испортить кроссовки.

Этапы:

Убедитесь, что производитель разрешает машинную стирку.



Выньте шнурки и стельки.



Поместите обувь в мешок для стирки.



Добавьте жидкое моющее средство.



Используйте деликатный режим с температурой не выше 30°C.

10. Меламиновая губка

Меламиновая губка прекрасно справляется с пятнами на гладкой поверхности. Она действует как ластик, удаляя грязь без использования химических средств. Хороший вариант для кожи и резины.

Этапы:

Смочите меламиновую губку водой и отожмите.



Легкими движениями потрите загрязненные участки.



Удалите остатки грязи влажной тканью.

Правила сушки после очистки

Правильная сушка — не менее важна, чем сама чистка. Ошибки на этом этапе могут привести к деформации, повреждению материала и ухудшению внешнего вида обуви.

Избегайте прямого солнечного света. Ультрафиолет может вызвать пожелтение ткани, резины и кожи, а также может высушить материал, делая его хрупким.

Не используйте нагревательные приборы. Не стоит ставить обувь на батарею, а также использовать фен или другие нагревательные устройства. Высокие температуры могут деформировать подошву, размягчить клей и испортить структуру материалов, особенно кожи и текстиля.

Наполните обувь для сохранения формы. Чтобы кроссовки сохранили форму, поместите внутрь мятые газеты, бумажные полотенца или специальные колодки для обуви. Газеты хорошо впитывают влагу и поддерживают форму, но не используйте цветную бумагу, так как краска может отпечататься на обуви.

Сушите в проветриваемом месте. Поставьте обувь в хорошо проветриваемое место с доступом свежего воздуха, но вдали от источников тепла. Это поможет избежать появления затхлого запаха и ускорит процесс высыхания.

Дайте обуви высохнуть естественным образом. Не пытайтесь ускорить процесс сушки, так как это может повредить материалы. Обычно кроссовки сохнут 24-48 часов, в зависимости от влажности воздуха и температуры.

Используйте влагопоглотители (опционально). Для более быстрой сушки можно положить внутрь обуви пакетики силикагеля (например, из коробок с новой обувью) или специальные влагопоглотители, которые продаются в магазинах.

Проверяйте материал на ощупь. Перед использованием обуви убедитесь, что она полностью высохла. Даже небольшое количество влаги может привести к появлению неприятного запаха или повреждению стельки.