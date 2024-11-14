Топ-10 достопримечательностей Костромы: что посмотреть за выходные на родине Снегурочки Краткий гид по Костроме: что посмотреть, туристические маршруты, достопримечательности, местная кухня

Кострома — небольшой старинный город на Волге с богатой историей, русскими традициями гостеприимства и душевной атмосферой. Уникальные памятники, красота природы, удобное расположение, развитая инфраструктура и сервис делают его привлекательным для туристов в любое время года. Зимой сюда приезжают за новогодним настроением — ведь Кострома считается родиной Снегурочки. Что интересного посмотреть в Костроме — в материале «Газеты.Ru».

Сусанинская площадь

Где находится: центр города, можно добраться на общественном транспорте до ост. «Сусанинская площадь»

Сусанинская площадь — сердце города и средоточие старинных зданий. Архитектурный ансамбль площади сформировался в XVIII – XIX веках и с тех пор не сильно изменился. На площади множество исторических сооружений — символов Костромы: пожарная каланча, здание бывшей гауптвахты, дом генерал-лейтенанта Борщова, торговые ряды, губернские присутственные места, памятник Ивану Сусанину.

Почему главная площадь Костромы называется Сусанинской? Городская площадь сформировалась в 1781—1784 годах согласно регулярному плану Костромы и получила название Екатеринославской. Когда в 1834 году город посетил император Николай I, он дал высочайшее соизволение на сооружение памятника царю Михаилу Федоровичу и поселянину Ивану Сусанину, «во свидетельство, что благородные потомки видели в бессмертном подвиге Сусанина — спасении жизни новоизбранного русской землей царя».



По этой причине в 1835 году площадь переименовали из Екатеринославской в Сусанинскую. Первый памятник Сусанину, запечатлевший не только народного героя, но и царя Михаила Федоровича, до наших дней не сохранился — он был снесен большевиками. Новые власти в 1918 году дали площади новое наименование — площадь Революции. Историческое название было возвращено в 1992 году.



Сейчас на Сусанинской площади находится статуя, созданная советским скульптором Никитой Лавинским и установленная в 1967 году.

Знакомство с Костромой нужно начинать именно с Сусанинской площади, потому что здесь сконцентрировано то, ради чего в Кострому и приезжают: архитектура, история и атмосфера, рассказала «Газете.Ru» профессиональный экскурсовод, гид-переводчик из Костромы Юлия Касьянкова.

Кострома в первую очередь — это не маленькие купеческие домики (хотя и этого у нас хватает), а величие архитектурного ансамбля, который вряд ли ожидаешь увидеть в провинциальном городе, и его великолепная сохранность. Если, стоя на Сусанинской площади, убрать, как в фотошопе, снующие вокруг машины и прочие свидетельства современности, то город вокруг будет выглядеть точно таким же, каким его увидел император Николай I, посетивший Кострому в 1834 году. Юлия Касьянкова Экскурсовод, гид-переводчик

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Ипатьевский монастырь

Где находится: Кострома, ул. Просвещения, 1

Время работы: с 1 мая по 30 сентября — с 9:00 до 17:30, с 1 октября по 30 апреля — с 10:00 до 17:00 ежедневно. 1 января — выходной.

Впервые монастырь упоминается в летописи в 1432 году, но по преданию он был основан раньше. Долгое время обитель находилась под покровительством рода Годуновых, здесь сохранилась одна из их усыпальниц.

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь сыграл большую роль в событиях Смутного времени. Не случайно его называют колыбелью династии Романовых. С осени 1612 года в кельях обители жили юный Михаил Романов со своей матерью монахиней Марфой. 13 марта 1613 года в монастырь прибыло посольство Земского собора, избравшего 16-летнего Михаила царем. В Троицком соборе монастыря был совершен торжественный обряд призвания на царство Михаила Романова, положивший конец Смуте.

При Романовых монастырь занял привилегированное положение как фамильная святыня. Вступая на престол, представители династии считали своим долгом посетить обитель и сделать щедрые вклады.

Ипатьевский монастырь — это место, где когда-то вершилась российская история. Ведь именно отсюда в тяжкий, переломный момент истории был призван на царство Михаил Романов, положивший начало этой династии. Юлия Касьянкова Экскурсовод, гид-переводчик

Монастырский комплекс разделен на Новый город, закрытый для посторонних, и Старый — территорию Церковного историко-археологического музея. Архитектурный ансамбль монастыря включает в себя Троицкий соборный храм, звонницу, Архиерейский корпус со Святыми воротами, палаты бояр Романовых и ряд других сооружений.

«Захватывает дух от красоты резного иконостаса и великолепных фресок в Троицком соборе монастыря. В соборе обязательно нужно найти на первый взгляд неприметные, но очень интересные, украшенные в технике огневого золочения ворота 16 века — в России подобные вещи можно пересчитать по пальцам», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

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Терем Снегурочки

Где находится: Кострома, ул. Лагерная 38

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

Снегурочка — один из брендов Костромы, привлекающий туристов. Если в Великий Устюг ездят к Деду Морозу, то в Кострому — к Снегурочке. Одна из главных достопримечательностей, связанных с зимней волшебницей, — ее терем.

Почему Снегурочка «прописалась» в Костроме? Кострому считают родиной Снегурочки не просто так. Великий драматург Александр Островский работал над одноименной пьесой-сказкой в своей семейной усадьбе Щелыково в Костромской губернии. Вдохновленный легендой о славянской богине Костроме и красотой местной природы, писатель создал нежный, хрупкий и ранимый девичий образ. В 1873 году, в день своего пятидесятилетия, Островский закончил работу над пьесой.



Спустя девять лет на сцене Мариинского театра с большим успехом состоялась премьера оперы «Снегурочка» композитора Н.А. Римского-Корсакова. Она была написана по мотивам произведения Островского и вновь всколыхнула интерес к сказочной героине. А в 1968 году на экраны вышел одноименный фильм, который снимался в окрестностях Щелыково. По окончании съемок декорации — домики берендеев — передали в один из парков Костромы, который позже получил название «Берендеевка».

Снегурочка живет в тереме со своими помощниками-домовыми и котом Баюном. Дед Мороз иногда навещает любимую внучку, также они держат связь по скайпу.

Встречают гостей верные помощники Снегурочки — они поведают вам старинные предания и развлекут играми и конкурсами.

Посетите ледяную комнату в тереме — тут есть самый настоящий ледяной бар со снежными коктейлями. А еще здесь круглый год можно сделать необычные снимки с ледяными скульптурами.

Как и любой город, Кострома зимой преображается. Снегом покрыты ветки деревьев, сугробы, снег и морозный воздух создают причудливые цветовые эффекты, которые прекрасно смотрятся на фотографиях. Волга зимой замерзает, так что можно прогуляться по замерзшей реке и даже перейти ее по льду. Дети, да и взрослые, останутся в восторге от возможности поваляться в снегу — он у нас чистый, не испорченный всякой химией. Оборудуются горки для катания, катки. Ну и самое главное: Кострома — это родина Снегурочки и, как мне кажется, один из самых новогодних городов России. Юлия Касьянкова Экскурсовод, гид-переводчик

Какие еще достопримечательности Костромы связаны со Снегурочкой:

Резиденция Снегурочки



Снегурочки Памятник Снегурочке на Сусанинской площади



Музей «Сказочный край Снегурочки»

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Сумароковская лосиная ферма

Где находится: Костромская обл., Красносельский район д. Сумароково

Время работы: ежедневно с 10:00 до 15:00, 31 декабря — с 10:00 до 12:00

Хотите полюбоваться костромской природой? Отправляйтесь на сумароковскую лосиную ферму. Она находится в 30-40 минутах езды от Костромы.

Лосиных ферм в нашей стране — по пальцам пересчитать. Поэтому костромской заказник уникальный. Лоси здесь живут в естественных условиях. При этом о них заботятся, и животные находятся под охраной. Посетить ферму и пообщаться с сохатыми можно в составе экскурсии. Туристов сюда приезжает много, поэтому ждать компанию долго не придется. А еще на ферме с мая по сентябрь продают парное лосиное молоко.

Интересных локаций в Костроме множество, и каждый сможет найти что-то на свой вкус: для любителей природы — Сумароковская лосиная ферма, где сохатых можно гладить и кормить морковкой. Для любителей искусства — Романовский музей с очень неплохой коллекцией русской живописи, для родителей с детьми — терем Снегурочки, музей сыра и музей льна и бересты. Юлия Касьянкова Экскурсовод, гид-переводчик

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Костромская слобода

Где находится: Кострома, ул. Просвещения, 1Б

Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.30

Старейший в России музей деревянного русского зодчества под открытым небом. Здесь собраны постройки XVIII-XX века, в том числе дома, деревянные храмы, мельницы, мастерские, привезенные из разных уголков Костромской области. Побывайте в кузнице, гончарной мастерской, осмотрите уникальную коллекцию старинных саней и купеческую лавку. На территории слободы можно сделать эффектные снимки. Зимой, когда темнеет, здесь включают подсветку, отчего территория слободы выглядит словно картинка из русской сказки.

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Романовский музей

Где находится: Кострома, проспект Мира, 5

Время работы: с 11:00 до 19:00 ежедневно

Романовский музей был открыт в 1913 году к трехсотлетию династии Романовых. Для этого в Костроме было специально построено двухэтажное здание в русском стиле. На торжественном открытии присутствовал Николай II вместе с семьей. После Октябрьской революции 1917 года музей передали Костромскому научному обществу по изучению местного края. А в 1945 году здесь открылась картинная галерея. В музее выставлены коллекции живописи, действуют постоянные экспозиции и временные выставки.

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Музей сыра

Где находится: Кострома, ул. Чайковского, 19

Время работы: с 10:00 до 18:00 ежедневно

Один из самых популярных музеев в Костроме. И это не удивительно, ведь костромской сыр славится на всю Россию и даже за ее пределами. По экспонатам музея можно изучать историю сыроделия, узнать о разных сырных традициях и сортах любимого продукта. Важная часть экскурсии — дегустация, советуем ее не пропускать! Забронировать посещение музея можно на сайте.

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Музей-усадьба льна и бересты

Где находится: Кострома, ул. В. Терешковой, 38

Время работы: с 1 октября по 30 апреля в будни и вс с 9:30 до 17:30, сб — с 9:30 до 18:00. С 1 мая по 30 сентября с 9:30 до 18:00 ежедневно.

Музей знакомит с традиционными народными промыслами, связанными с обработкой льна и бересты. В зале льна вы увидите процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи. Здесь представлены старинные и современные образцы льняных изделий. А в зале бересты вам покажут, как делали в старину пестери, лукошки и другие берестяные вещи. Экспонаты музея собирались в этнографических экспедициях по всей Костромской области. В музее можно посетить мастер-классы. А на память приобрести скатерти, салфетки, рубахи и другие изделия из льна.

Традиционный набор костромских сувениров — это лен, сыр, ювелирные изделия и черная соль. Добавить можно костромские сладости: зефир, пастилу, мармелад, а в последнее время еще и шоколад костромского производства. Также обратите внимание на разнообразные дары леса: клюкву, сушеные грибы. Наливки-настойки местные также неплохие. Юлия Касьянкова Экскурсовод, гид-переводчик

close Музей - усадьба «Льна и бересты»/VK

Волжская набережная

Как найти: центр города, вдоль улицы 1 Мая

Благоустроенная пешеходная и туристическая зона на берегу Волги. Здесь расположены музеи, памятники, речной порт Костромы, гостиницы и рестораны, обелиск Московской заставы — парадный въезд в город, дебаркадер — где сняты знаковые сцены фильма «Жестокий романс». Пройдя по набережной влево от «Московской заставы», вы увидите на возвышенности беседку Островского. От улицы 1 Мая начинается Центральный парк Костромы — он расположен на территории бывшего Костромского кремля. Здесь можно посмотреть часовню Александра Невского, Владимирский храм, Богоявленский собор и один из самых интересных в стране памятников Ленину.

close Elena Koromyslova/Shutterstock/FOTODOM

Сырная биржа

Где находится: Кострома, Мучные ряды, 1

Время работы: 9:00 — 18:00 ежедневно

Большая сырная ярмарка, где представлены все сыры костромских производителей. Здесь два зала — в первом вы найдете десятки видов сыров по самым выгодным ценам, во втором — молочную и другую местную продукцию, мед, сувениры. Настоящее раздолье для сырных гурманов!

close Sergei Afanasev/Shutterstock/FOTODOM

Какие блюда попробовать в Костроме

Развитый гастрономический туризм — очень привлекательная особенность Костромы. В местных ресторанах вам подадут деликатесы русской кухни, которые вы вряд ли попробуете где-то еще. Юлия Касьянкова дала рекомендации, что стоит продегустировать в Костроме, кроме местных сыров.

Щи со щаницей. Подаются практически во всех костромских ресторанах. «Это, пожалуй, самое известное костромское блюдо. Оно готовится из капусты, заквашенной особым способом. Вкусное необычайно!» — говорит экскурсовод.

Стейк из сома. Блюдо подается в ресторане «Старая пристань», расположенном на дебаркадере на Волжской набережной.

Кологривский гусь, гусьбургер и блюда из гуся. Кологривский гусь стал местным гастрономическим брендом. Птица выращивается в небольшом городке Кологриве под Костромой. Пару лет назад около памятника Сусанину в центре города появился фудтрак «ГусьБургер», где можно купить готовую продукцию из гусятины.

Напитки, настройки, варенья и десерты из лесных ягод, сосновых шишек.

Грибы. Местные леса богаты не только ягодами, но и грибами. Поэтому в ресторанах вы можете заказать соленые грузди, похлебку из белых, грибную икру и другие вкуснейшие блюда.

Мороженое Караваево. «Оно просто обязательно к дегустации. Изготавливают его из молока костромских коров, а вкус такой, что вернет в детство. Начинать дегустацию рекомендую с пломбира», — говорит собеседница «Газеты.Ru».

Что еще посмотреть в Костроме? Советы эксперта

Церковь Воскресения на Дебре. «Это самая некостромская из всех костромских церквей. Красного кирпича, с ярославскими изразцами и захватывающей легендой. Но самое в ней интересное — один из приделов с просто уникальным резным иконостасом и древней росписью», — рассказывает Юлия Касьянкова.

Заволжье со смотровой площадки у церкви Ильи Пророка на улице Дачной. «Сюда стоит приехать ради видов на историческую часть города, хотя и церковь тоже интересна: построена в середине XVII века на землях, принадлежавших боярину Морозову — супругу той самой боярыни Морозовой со всем нам известной картины Сурикова. Кстати, и сама боярыня в этой церкви бывала», — говорит экскурсовод.

Коллекции живописи. «В Костроме имеется галерея современного искусства — да такая, которой может позавидовать и более крупный город. Также загляните в Дворянское собрание, где размещена постоянно действующая выставка местного художника-самородка Ефима Честнякова», — комментирует гид.