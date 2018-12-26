Черчесов: мы никогда никого не просим натурализовать игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал натурализацию игроков, передает «Спорт-Экспресс».

Наставник национальной команды ответил на вопрос о том, кого из футболистов он хотел бы натурализовать.

«Я не стал бы этого делать. Мы никого не просим кого-то натурализовать. НИ‑КО‑ГО!» — подчеркнул Черчесов.

Реклама

Натурализованными игроками в составе сборной на данный момент являются Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Марио Фернандес, Ари и Маринато Гильерме.

Ранее Черчесов был награжден премией «Человек года».