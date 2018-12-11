Структуры ЧМ-2018 пережили более 25 миллионов кибератак

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На информационную структуру чемпионата мира по футболу 2018 года было совершено 25 миллионов хакерских атак, передает ТАСС.

Об этом заявил заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

«Только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу было совершено более 25 млн вредоносных воздействий», — сказал Мурашов на пресс-конференции.

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По его словам, большинство атак на российские сервера совершаются из США — до 49 %.

Чемпионат мира 2018 года проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

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