Чемпионат мира по футболу в России признан лучшим в истории

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории, передает ТАСС.

Об этом сообщил член совета ФИФА Алексей Сорокин после окончания заседания руководящего состава организации, прошедшего в пятницу в Руанде.

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«Прозвучал довольно подробный отчет. Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом», — заявил Сорокин.

Также он рассказал, что в ФИФА отметили инициативу, которая была проявлена во время организации чемпионата.

«По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в ФИФА намерены изучить вопрос о создании двух новых турниров.