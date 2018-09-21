Ромащенко раскрыл секреты подготовки команды к ЧМ-2018

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Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко раскрыл секреты подготовки национальной команды по футболу к чемпионату мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Почему мы на сборе в Австрии перед ЧМ проводили по одной тренировке в день? Мы решили, что лучше больше добавить интенсивности, и большее количество времени уделить отдыху. Самое главное — это восстановление. В Австрии были исключительные возможности для этого.

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Мы очень детально анализировали прошедший ранее Кубок конфедераций. На четыре дня увеличили подготовку к ЧМ. У нас повысилась интенсивность тренировок. Сами занятия длились по времени меньше, чем во время подготовки к КК-2017. Больше внимания уделили технике, закладывали определенные параметры, повышали функциональные способности через работу с мячом, и тактике.

Много говорили перед ЧМ, что команда не готова, основываясь на контрольных матчах. Но мы были абсолютно спокойны, потому что обладали необходимыми цифрами, которые ежедневно изучали с Черчесовым.

Основные показатели современного футбола — количество рывков футболистов о время игры. Чем больше спринтов проделывает команда, та и добивается успеха. С венграми в 2017 году было сделано 8 248 рывков и 1322 спринта. В идентичный период подготовки в матче с австрийцами игроки выполнили 8933 рывка и 1454 спринта. Мы двигались в правильном направлении», — сказал Ромащенко во время круглого стола на тему «История успеха ЧМ-2018», организованного факультетом «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

На домашнем ЧМ-2018 Россия добилась лучшего результата в современной истории, дойдя до четвертьфинала турнира.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что игрокам национальной команды не стоит концентрировать свое внимание на сложном регламенте Лиги наций УЕФА.