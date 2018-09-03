Гол игрока сборной России номинирован на звание лучшего в 2018 году
Гол полузащитника сборной России и испанской «Валенсии» Дениса Черышева в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против национальной команды Хорватии вошел в шорт-лист номинантов на звание лучшего гола в 2018 году по мнению Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает »Советский спорт».
Стал известен список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за лучший гол сезона. Помимо Черышева в список попали голы Гарета Бэйла, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана де Арраскаэты, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара, Рикардо Куарежмы и Мохамеда Салаха.
Реклама
Церемония вручения премии Пушкаша пройдет 24 сентября в Лондоне.
Ранее Черышев процитировал Библию после забитого мяча за «Валенсию».