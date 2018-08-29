Федерация футбола Египта: Салах жаловался на гостей в Грозном

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Медиадиректор Федерации футбола Египта Осама Исмаэль рассказал, что конкретно не устраивало нападающего Мохамеда Салаха на тренировочной базе в Грозном во время чемпионата мира — 2018, передает «Чемпионат.com».

«Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. Единственное, на что жаловался Мохамед Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время.

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Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам», — заявил Исмаэль.

Ранее сообщалось, что египетские чиновники угрожают матери Салаха после его критики.