Федерация футбола Египта: Салах жаловался на гостей в Грозном
Медиадиректор Федерации футбола Египта Осама Исмаэль рассказал, что конкретно не устраивало нападающего Мохамеда Салаха на тренировочной базе в Грозном во время чемпионата мира — 2018, передает «Чемпионат.com».
«Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. Единственное, на что жаловался Мохамед Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время.
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Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам», — заявил Исмаэль.
Ранее сообщалось, что египетские чиновники угрожают матери Салаха после его критики.