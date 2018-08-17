Билеты на товарищеский матч Россия — Чехия стоят от 500 рублей

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Билеты на товарищеский матч между национальными командами России и Чехии на стадионе Ростова-на-Дону поступили в продажу и буду стоить от 500 до 900 рублей, сообщает ТАСС.

Встреча двух команд пройдет 10-ого сентября на стадионе «Ростов-Арена», который месяц назад принимал матчи чемпионата мира по футболу. Стадион вмещает в себя 40 тысяч человек.

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Сборная России на домашнем для себя чемпионате мира дошла до четвертьфинала, в котором уступила в серии пенальти будущим вице-чемпионам — команде Хорватии. Сборная Чехии на чемпионат мира не пробилась.

Ранее сообщалось, что португальский специалист Паулу Бенту назначен на пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу.