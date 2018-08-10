Чорлука завершил выступления за сборную Хорватии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/117/8300117/Chorluka-pic905-895x505-54204.jpg">

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука объявил о завершении международной карьеры, пишет «Советский спорт».

«Когда я первый раз надел футболку сборной Хорватии в 16 лет, то не мог и представить, что эта футболка будет значить в моей жизни, чего я в ней добьюсь и как она повлияет на всю мою карьеру. 145 матчей спустя, 103 из которых я провел за главную команду, пришло время попрощаться с этой формой», — цитирует футболиста пресс-служба Хорватской федерации футбола.

Реклама

В 103 играх за сборную Хорватии Чорлука забил четыре мяча, а главным достижением в составе своей национальной команды стали серебряные медали чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич останется на своем посту.