Названы страны-лидеры по количеству болельщиков на ЧМ-2018

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Центр общественных связей ФСБ России назвал страны-лидеры по количеству посетивших чемпионат мира — 2018 болельщиков, передает ТАСС.

По данным пограничной службы ФСБ, больше всего Россию во время мундиаля посетили поклонники футбола из Китая. На второй строчке располагается США, а замыкает тройку Мексика.

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«Наибольшее количество болельщиков прибыли в Россию из Китая (более 53 тысяч), США (более 46 тысяч), Мексики (более 41 тысячи), Аргентины (более 31 тысячи), Бразилии (более 27 тысяч), Германии и Великобритании (более 25 тысяч), Колумбии (более 23 тысяч), Перу и Франции (около 20 тысяч), Хорватии (более 18 тысяч)», — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее в посольстве Великобритании отметили гостеприимство России во время ЧМ-2018.