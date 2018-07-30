ФИФА отреагировала на сообщения СМИ о нарушениях при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на информацию СМИ о нарушениях при выборе Катара в качестве места проведения чемпионата мира 2022 года, передает «РИА Новости».
«Что касается тендера на проведение мунидалей в 2018 и 2022 годах, то, как вам известно, тщательное расследование было проведено Майклом Гарсией, и его выводы содержатся в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА.
В целом, жалобы по поводу возможных нарушений кодекса по этике ФИФА могут подаваться через конфиденциальный механизм передачи сообщений ФИФА», — сказал представитель организации.
В июне 2017 года ФИФА опубликовала полный отчет Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Нарушений в выборах хозяев двух турниров, которыми стали Россия и Катар, обнаружено не было.
Ранее сообщалось, что ФИФА подведет итоги ЧМ-2018 в сентябре.