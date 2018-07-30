ФИФА отреагировала на сообщения СМИ о нарушениях при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

<img src="//img.gazeta.ru/files3/915/11833915/RIAN_5581902.HR-pic905-895x505-42529.jpg">

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на информацию СМИ о нарушениях при выборе Катара в качестве места проведения чемпионата мира 2022 года, передает «РИА Новости».

«Что касается тендера на проведение мунидалей в 2018 и 2022 годах, то, как вам известно, тщательное расследование было проведено Майклом Гарсией, и его выводы содержатся в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

Реклама

В целом, жалобы по поводу возможных нарушений кодекса по этике ФИФА могут подаваться через конфиденциальный механизм передачи сообщений ФИФА», — сказал представитель организации.

В июне 2017 года ФИФА опубликовала полный отчет Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Нарушений в выборах хозяев двух турниров, которыми стали Россия и Катар, обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что ФИФА подведет итоги ЧМ-2018 в сентябре.