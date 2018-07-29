Канчельскис не согласен с присвоением званий ЗМС игрокам сборной России

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Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о присвоении званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам национальной команды.

«Надо давать ЗМС за медали. Правильно говорят те, кто возмущается. В нашей стране есть футболисты, которые играли всю жизнь, но стали только мастерами спорта международного класса. Мы разве завоевали медали? Вышли из группы и за два года обыграли одну нормальную команду — Испанию.

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Дают за победы на Олимпиадах и чемпионатах мира. Больше пафоса, чем правильных поступков. Бескова за второе место в свое время убрали. Должна же быть целеустремленность: надо стремиться к первому месту», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат.Com».

Экс-футболист отметил, что звание ЗМС должно присваиваться за медали первенств.

«Принято неправильное решение. Медали — это показатель, четвертьфинал — нет. За наших футболистов я буду переживать тогда, когда они за медали будут бороться.

Вот в 2008 году я переживал, потому что хотел, чтобы они прошли дальше, играли в финале. За медали мундиаля можно было бы хоть трижды заслуженных мастеров спорта дать», — добавил Канчельскис.

28 июля футболисты сборной России получили звания ЗМС по итогам домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором они дошли до стадии 1/4 финала. Позднее волейболистка Екатерина Гамова заявила, что считает несправедливым присвоение наград игрокам национальной команды. Она отметила, что ее позиция исходит не из зависти.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал присвоение ЗМС игрокам национальной команды.