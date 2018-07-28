Кутепов считает, что всплеск интереса к футболу в России не временный

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Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов надеется, что произошедший на фоне чемпионата мира всплеск интереса к футболу в стране не будет временным. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Я думаю, что клубы получили хорошие стадионы. Сейчас, конечно, людям будет более комфортно, удобно, приятнее на таких новых стадионах смотреть футбол. Думаю, всплеск интереса все-таки не временный.

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Скорее всего, по понятным причинам к зимнему периоду число болельщиков, наверное, спадет, но будем надеяться, что на прежний уровень не вернется — люди будут больше ходить на футбол», — полагает Кутепов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что после ЧМ-2018 пять матчей, прошедших на новых стадионах, посетили 132 тыс. зрителей.