Легенда сборной Мексики поздравил Россию с успехом на ЧМ-2018

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Бывший наставник мадридского «Атлетико» и сборной Мексики по футболу Хавьер Агирре поздравил команду России с успешным результатом на чемпионате мира — 2018. Его слова передает газета «Известия».

«Можно только поздравить вашу страну с этим результатом. Я сам играл на домашнем чемпионате мира и знаю, какое давление оказывается болельщиками и прессой на команду в этой ситуации. Но Россия, как и мы тогда, это выдержала», — сказал специалист.

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Под руководством Станислава Черчесова россияне дошли до четвертьфинала мундиаля, где уступили сборной Хорватии.

Ранее Агирре назвал ЧМ-2018 одним из лучших в истории.