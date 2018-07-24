Эрдоган поддержал Озила
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, который завершил карьеру в сборной Германии, передает «Советский спорт».
«Такое расистское отношение из-за религиозных воззрений к молодому парню, который всегда выкладывался на 100% в матчах за национальную команду Германии, просто неприемлемо. Целую его глаза. Полностью поддерживаю заявление Озила», – цитирует Эрдогана Die Welt.
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Политик также подчеркнул, что позвонил футболисту, чтобы выразить ему поддержку.
Ранее в Турции поддержали завершившего карьеру в сборной Германии Озила.