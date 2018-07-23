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Мосгорсуд оставил под арестом всех четырех участников группы Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Николая Васильева, сотрудники полиции грубо нарушили права его подзащитных. «Сотрудниками полиции были нарушены права, а именно право на защиту, я не был допущен к процессу составления протоколов», — сказал он.

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Своей вины никто из участников акции не признал.

Также сообщалось, что мировой судебный участок № 364 перенес на 25 июля рассмотрение административных дел участниц панк-группы Pussy Riot, обвиняемых в незаконном ношении полицейской формы.

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot.