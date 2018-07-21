Земфира осудила кричавших «Слава Украине» хорватов
Знаменитая российская рок-певица Земфира в ходе общения со своими подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировала инцидент с участием сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018, передает «Советский спорт».
После победы над командой России делегат хорватов Огнен Вукоевич и защитник «шашечных» Домагой Вида записали скандальное видеообращение, в котором присутствовал политический лозунг «Слава Украине». Певица негативно отреагировала на данный эпизод.
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«Дурацкая выходка», — сказала она.
При этом Земфира отметила свое отношение к акции Pussy Riot во время финала ЧМ-2018.
«Не очень», — ответила певица.
Ранее сообщалось, что украинцы возмутились выходом Земфиры с флагом России на сцену в Минске.