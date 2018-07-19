Луис Энрике представлен в качестве главного тренера сборной Испании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/467/10695467/2017-05-21T181709Z_352665372_RC132C558AA0_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-FCB-EIB-pic905-895x505-77305.jpg">

Бывший наставник каталонской «Барселоны» Луис Энрике был официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Испании, сообщает Sport24.

«Хочу поблагодарить президента и совет директоров за их доверие. Рад возглавить сборную Испании. Хотел бы отметить профессиональную работу бывших тренеров Фернандо Йерро и Хулена Лопетеги», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Реклама

Также специалист заявил, что всегда хотел тренировать сборную Испании.

«Быть тренером сборной — это играть за страну, защищать честь Испании. Я всегда хотел быть тренером сборной», — добавил Энрике.

Контракт экс-наставника «Барселоны» со сборной Испании рассчитан на два года.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Испании станет экс-наставник «Барселоны».