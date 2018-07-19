Луис Энрике представлен в качестве главного тренера сборной Испании
Бывший наставник каталонской «Барселоны» Луис Энрике был официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Испании, сообщает Sport24.
«Хочу поблагодарить президента и совет директоров за их доверие. Рад возглавить сборную Испании. Хотел бы отметить профессиональную работу бывших тренеров Фернандо Йерро и Хулена Лопетеги», — сказал Энрике на пресс-конференции.
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Также специалист заявил, что всегда хотел тренировать сборную Испании.
«Быть тренером сборной — это играть за страну, защищать честь Испании. Я всегда хотел быть тренером сборной», — добавил Энрике.
Контракт экс-наставника «Барселоны» со сборной Испании рассчитан на два года.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Испании станет экс-наставник «Барселоны».