Легенда сборной Франции признался в любви к России

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Легендарный нападающий «Ювентуса» и сборной Франции по футболу Давид Трезеге рассказал, что ему нравится в современной России. Его слова передает газета «Известия».

Трезеге отметил, что проведенный ЧМ-2018 поменяет мнение о России за рубежом.

«Ваша страна готова открыться, готова показать себя всему миру, хотя многие думали, что это не так. И чемпионат мира стал отличным способом изменить это мнение. Но лично для меня Россия всегда была страной, которую я любил и люблю», — заявил экс-форвард.

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Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Трезеге назвал олицетворение современной России.