Чемпион мира — 1998 оценил образ Путина

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Чемпион мира — 1998 в составе сборной Франции по футболу Давид Трезеге поделился мнением о президенте России Владимире Путине, передает газета «Известия».

Футболист встречался с российским лидером на старте турне Кубка мира.

«Прежде всего, у него очень яркий образ. При общении чувствовалось, что он очень горд тем, что Россия — хозяйка чемпионата мира», — сказал экс-форвард.

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Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Трезеге назвал Москву «центром мира» во время ЧМ-2018.