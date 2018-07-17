Чемпион мира — 1998 оценил образ Путина
Чемпион мира — 1998 в составе сборной Франции по футболу Давид Трезеге поделился мнением о президенте России Владимире Путине, передает газета «Известия».
Футболист встречался с российским лидером на старте турне Кубка мира.
«Прежде всего, у него очень яркий образ. При общении чувствовалось, что он очень горд тем, что Россия — хозяйка чемпионата мира», — сказал экс-форвард.
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Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее Трезеге назвал Москву «центром мира» во время ЧМ-2018.