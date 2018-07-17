Матюиди: после победы над Аргентиной поняли, что выиграем ЧМ-2018

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Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал триумф своей команды на чемпионате мира по футболу в России, передает газета «Известия».

«Матч 1/8 финала мундиаля был самым сложным на этом турнире. Мы с самого начала понимали, что Аргентина — отличная команда, несмотря на их трудности в группе. Тем и ценнее то, что мы смогли их одолеть, проявив характер в момент, когда проигрывали в счете. После этого мы были полностью уверены в себе, и нас было уже не остановить на пути к триумфу», — заявил Матюиди.

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