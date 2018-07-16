ФИФА объяснила признание Модрича лучшим игроком ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, почему «Золотой мяч» чемпионата мира — 2018 получил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрича, передает «Советский спорт».

«Золотой мяч» ЧМ вручается лучшему игроку турнира.

«То, что Хорватия добралась до финального матча, в большой степени является заслугой ее гениальной «десятки». Два забитых мяча и результативная передача — это лишь небольшой довесок к неустанной созидательной работе Модрича в средней части поля, где хорват завязывал атаки, переключал скорости или острыми и своевременными пасами вскрывал оборону соперника благодаря исключительному видению поля.

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То преимущество, которое в финальном матче поначалу захватили балканцы, также было достигнуто во многом за счет отменных передач Модрича», — говорится в сообщении ФИФА на официальном сайте организации.

32-летний хорват в рамках мирового первенства провел семь матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. В финале мундиаля «шашечные» уступили французам со счетом 2:4.

Ранее Модрич заявил о несправедливом пенальти в ворота Хорватии в финале ЧМ-2018.