Стали известны стартовые составы Франции и Хорватии на финал ЧМ-2018

Сборные Франции и Хорватии объявили стартовые составы на финальный матч чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

С первых минут у команд появятся следующие футболисты:

Франция: Юго Льорис, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Лукас Эрнандес, Нголо Канте, Поль Погба, Блез Матюиди, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризманн.

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Хорватия: Даниэль Субашич, Шиме Врсалько, Домагой Вида, Деян Ловрен, Иван Стринич, Иван Ракитич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Анте Ребич, Иван Перишич, Марио Манджукич.

Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее легенда сборной Бразилии сделал прогноз на финал ЧМ-2018.