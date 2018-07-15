Вандалы снова испортили граффити с Черчесовым в Петербурге
В Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Вандалы оставили на граффити надпись: «Почему мундиаль в гомофобной стране?».
Предыдущий портрет Черчесова, который появился в середине июня 2018 года, испортили после матча с Хорватией 7 июля.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.
Ранее в Санкт-Петербурге перерисовали граффити с Черчесовым, изобразив его с воинским приветствием.
Хулиганы испортили в Санкт-Петербурге второе граффити с изображением Черчесоваhttps://t.co/XT4uJs5Vsu pic.twitter.com/ZyWrIxVfgS— #говоритмосква (@govoritmsk) 15 июля 2018 г.