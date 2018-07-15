Вандалы снова испортили граффити с Черчесовым в Петербурге

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В Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Вандалы оставили на граффити надпись: «Почему мундиаль в гомофобной стране?».

Предыдущий портрет Черчесова, который появился в середине июня 2018 года, испортили после матча с Хорватией 7 июля.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее в Санкт-Петербурге перерисовали граффити с Черчесовым, изобразив его с воинским приветствием.