В московском метро покажут прямую трансляцию финала ЧМ-2018
Финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года будет транслироваться в Московском метрополитене. Об этом сообщает ТАСС.
«В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии.
Чтобы наши пассажиры, находясь в пути, могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами», — сказал замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.
Ранее в московском метро обновили навигационные знаки к чемпионату мира по футболу.