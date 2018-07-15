Жозе Моуринью назвал фаворита финала ЧМ-2018

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Португальский наставник английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал фаворита финала чемпионата мира по футболу в России, передает RT.

«Франция — фаворит. Но обычно говорят, что в финале мундиаля не бывает фаворита и аутсайдера. В финале нужно не играть, а выигрывать. Необходимо идти именно с таким настроем. Уверен, хорваты пойдут туда с подобным настроем», — заявил Моуринью.

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Также португалец подчеркнул, что дополнительный день отдыха может помочь французам одержать итоговую победу.

«Этот фактор может сказаться. У Хорватии сейчас фантастическое поколение: Лука Модрич, Марио Манджукич, Иван Перишич. У них есть все шансы победить. Думаю, матч будет проходить на равных. Если игра затянется, то у хорватов будет меньше шансов. Но их боевой дух может помочь им одержать верх», — добавил специалист.

Франция сразится с Хорватией 15 июля на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее главный тренер сборной Англии высоко оценил уровень организации ЧМ-2018.