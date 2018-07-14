Голодец поделилась мнением о скандале с Видой

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Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что инцидент с видеозаписью защитника сборной Хорватии Домагоя Виды исчерпан.

«Мы говорили об этом, и команда принесла извинения», — цитирует Голодец ТАСС.

Вида и член тренерского штаба национальной команды Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.