Голодец поделилась мнением о скандале с Видой
Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что инцидент с видеозаписью защитника сборной Хорватии Домагоя Виды исчерпан.
«Мы говорили об этом, и команда принесла извинения», — цитирует Голодец ТАСС.
Вида и член тренерского штаба национальной команды Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.