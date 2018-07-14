Экс-тренер сборной Хорватии указал на происхождение французов перед финалом ЧМ-2018

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Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац указал на происхождение игроков сборной Франции перед финалом чемпионата мира по футболу в России между французами и хорватами, передает Sport24.

«Кто-нибудь знает, с кем нам предстоит играть в финале? Преснель Кимпембе — ДР Конго, Усман Дембеле — Мавритания, Джибриль Сидибе — Мали, Самуэль Юмтити — Камерун, Поль Погба — Гвинея, Корентин Толиссо — Того, Блез Матюиди — Ангола, Н'Голо Канте — Мали, Ствиен Н'Зонзи — ДР Конго, Килиан Мбаппе — Камерун, Бенжамен Менди — Сенегал, Стив Манданда — ДР Конго, Набиль Фекир — Алжир. Уважение!» — написал Штимац в своем фейсбук.

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Штимац возглавлял сборную Хорватии в 2012–2013 годах. Он был уволен за ряд неудовлетворительных результатов.

Финал мундиаля состоится 15 июля на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

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