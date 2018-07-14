В московском метро обновили навигационные знаки к ЧМ-2018

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В московском метро обновили навигационные знаки к чемпионату мира по футболу, сообщает «Москва 24».

«Табличка висит здесь, человек приходит и смотрит на стену, где ее нет, хотя она буквально в двух метрах. Вот такие вот вещи мы за первые дни поправили», — сказал заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

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Было обновлено около 62 тысяч навигационных знаков. 60 тысяч было обновлено до чемпионата, а еще две тысячи — когда стала ясна логика иностранцев.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее Виталию Мутко запретили появляться рядом с главой Международной федерации футбола (ФИФА).