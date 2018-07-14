Около 80 нигерийцев требуют отправки домой после ЧМ-2018

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Около 80 граждан Нигерии не могут вернуться домой после чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

Нигерийцы собрались у посольства в Москве и требуют у дипломатов помощи в отправке домой.

Африканцы приехали в Россию по паспорту болельщика (Fan ID) и не знали, что должны будут покинуть территорию страны по окончании мундиаля. Аферисты в Нигерии продали им Fan ID по $300 за штуку и заверили, что в России они смогут легко трудоустроиться. Кроме того, преступники аннулировали обратные билеты улетевших в Россию.

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«Сейчас здесь 76 человек, в Домодедове около 50 человек, в Шереметьеве, во Внукове, мы предполагаем, человек по 15. На улицах, в ночлежке в Люблине еще находятся от 200 до 400 человек. Им сказали в Нигерии, что они быстро найдут работу», — заявил правозащитник Олег Мельников.

Нигерия не смогла выйти из группы на чемпионате мира по футболу.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее экс-игрок сборной России назвал фаворита финала ЧМ-2018.