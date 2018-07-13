Режиссер церемонии закрытия ЧМ-2018 раскрыл подробности мероприятия

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Режиссер церемонии закрытия чемпионата мира 2018 года Феликс Михайлов заявил, что мероприятие будет посвящено болельщикам турнира.

«Мы хотим устроить большой праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца создавали потрясающую атмосферу. Этому мы и посвящаем церемонию. Все, что будет происходить на стадионе, будет подчинено радости и празднику, это будет благодарность людям на трибунах», — приводит слова Михайлова ТАСС.

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Официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года споют американские певцы Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра Истрефи.

«Каждого из артистов, которые появятся на поле, мы подадим интересно, по-разному, добавляя огня в общую атмосферу», — добавил Михайлов.

Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале турнира, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.