Левников считает верным назначение Питаны главным арбитром финала ЧМ-2018
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников считает, что решение назначить на финальный матч чемпионата мира по футболу аргентинского арбитра Нестора Питану можно считать верным, передает ТАСС.
«Питана — достойный арбитр, он все свои игры на этом чемпионате мира провел очень хорошо. Когда карьера уже подходит к завершению, опыт колоссальный, плюс это второй чемпионат мира для него. Думаю, выбор правильный», — заключил Левников.
Питана судил матч открытия, где Россия обырала Саудовскую Аравию (5:0), игру группового этапа между Мексикой и Швецией (0:3), матч 1/8 финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 по пенальти) и четвертьфинал турнира между Уругваем и Францией (0:2).
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Ранее аргентинский арбитр на русском прокомментировал назначение на финал ЧМ-2018.