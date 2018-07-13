Левников считает верным назначение Питаны главным арбитром финала ЧМ-2018

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников считает, что решение назначить на финальный матч чемпионата мира по футболу аргентинского арбитра Нестора Питану можно считать верным, передает ТАСС.

«Питана — достойный арбитр, он все свои игры на этом чемпионате мира провел очень хорошо. Когда карьера уже подходит к завершению, опыт колоссальный, плюс это второй чемпионат мира для него. Думаю, выбор правильный», — заключил Левников.

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Питана судил матч открытия, где Россия обырала Саудовскую Аравию (5:0), игру группового этапа между Мексикой и Швецией (0:3), матч 1/8 финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 по пенальти) и четвертьфинал турнира между Уругваем и Францией (0:2).

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Ранее аргентинский арбитр на русском прокомментировал назначение на финал ЧМ-2018.