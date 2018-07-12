Аргентинский арбитр на русском прокомментировал назначение на финал ЧМ-2018
Аргентинский арбитр Нестор Питана прокомментировал свое назначение на финал чемпионата мира — 2018 на русском языке, сообщает «Советский спорт».
«Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери финала! Удачи обеим командам, я сделаю все возможное!» — написал Питана в своем твиттере.
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Ассистентами Питаны на матче финала Франция — Хорватия станут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что иранский арбитр Алиреза Фагани назначен главным судьей на матч за третье место чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Бельгии.
Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери Финала! Удачи в обеих командах, я сделаю все возможное!— Nestor Pitana (@NestorPitana) 12 июля 2018 г.