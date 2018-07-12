Защитник сборной Франции станет мужем Памелы Андерсон

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Защитник «Марселя» и сборной Франции Адиля Рами станет мужем известной актрисы и модели Памелы Андерсон, сообщает «Советский спорт».

По информации USA TODAY, Андерсон уже продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

51-летняя Андерсон и 32-летний Рами встречаются с 2017 года.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Андерсон посетила Санкт-Петербург во время полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии.