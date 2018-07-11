Хорватия обыграла Англию и вышла в финал ЧМ-2018

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Сборная Хорватии обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 5-й минуте открыл защитник английской команды Киран Триппьер, пробив точно со штрафного.

Гол в исполнении полузащитника Ивана Перишича помог Хорватии сравнять счет. Марио Манджукич забил победный мяч во втором тайме дополнительного времени.

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«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию игры.

Чемпионат мира — 2018. 1/2 финала

Хорватия — Англия — 2:1

Гол: 0:1 — Триппьер, 5; 1:1 — Перишич, 68; 1:2 — Манджукич, 109

Ранее легендарный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о том, что главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта могут уволить в случае поражения национальной команды на чемпионате мира — 2018.