Хорватия обыграла Англию и вышла в финал ЧМ-2018
Сборная Хорватии обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».
Счет в матче на 5-й минуте открыл защитник английской команды Киран Триппьер, пробив точно со штрафного.
Гол в исполнении полузащитника Ивана Перишича помог Хорватии сравнять счет. Марио Манджукич забил победный мяч во втором тайме дополнительного времени.
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«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию игры.
Чемпионат мира — 2018. 1/2 финала
Хорватия — Англия — 2:1
Гол: 0:1 — Триппьер, 5; 1:1 — Перишич, 68; 1:2 — Манджукич, 109
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