Эксперт: Франция — более крепкая команда

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Бывший футболист московского «Динамо» Евгений Смертин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о полуфинале чемпионата мира — 2018 между Францией и Бельгией.

«Французы пересилили за счет быстроты в атаке, принятия нестандартных решений. Франция — более крепкая команда во всех линиях, без слабых мест», — сказал эксперт.

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Также экс-футболист добавил, что дело не в звездных игроках, которые есть и в Бельгии, и во Франции.

«Некоторые команды, как Бразилия, тоже напичканы звездами, но они уже дома. Дело не только в звездах. И там, и там достаточно крепкие коллективы», — отметил Смертин.

Бывший игрок добавил, что болеет за сборную Франции.

Матч 1/2 финала завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 28-го дня чемпионата мира.

Ранее игрок сборной Франции высоко оценил игру команды в защите в полуфинале ЧМ-2018.