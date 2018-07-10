Юмтити признан лучшим игроком матча полуфинала ЧМ Франция — Бельгия
Лучшим игроком матча полуфинала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Бельгии признан Самуэль Юмтити, сообщает ТАСС.
Французский защитник стал автором единственного гола в матча, отличившись на 51-й минуте.
Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира и встретится с победителем встречи Англия — Хорватия.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее легендарный португальский тренер Жозе Моуринью объяснил, почему матч Франции и Бельгии должен стать запоминающимся.