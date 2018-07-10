Вукоевич отказался от предложения ФФУ компенсировать штраф ФИФА
Экс-член делегации сборной Хорватии Огнен Вукоевич отказался от предложения Федерации футбола Украины (ФФУ) компенсировать штраф Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Обозреватель».
«Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку», — сказал Вукоевич.
Также он отметил, что является футбольным человеком, которого не интересует политика.
ФИФА решила оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после четвертьфинала чемпионата мира, в котором Хорватия одержала победу над командой России. После игры появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Вида крикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу украинцам.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее глава ФФУ Андрей Павелко пообещал компенсировать штраф, который ФИФА наложила на Вукоевича.