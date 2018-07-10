Песков отказался комментировать поступок хорвата Виды

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал ничего говорить о поступке защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после матча четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с Россией, передает ТАСС.

«Это не наш вопрос», — сказал Песков на просьбу прокомментировать видеосообщение, в котором защитник хорватской команды Вида крикнул «Слава Украине» после матча 1/4 финала турнира против России.

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Пресс-секретарь отметил, что игра была честной, и поздравил сборную России с блестящем вступлением на турнире, а Хорватию с победой.

Хорватская сборная встретится со командой Англии в полуфинале мундиаля 11 июля в 21.00 по московскому времени.

«Разумеется, мы ждем красивого футбола от британских футболистов, они умеют это делать», — добавил Песков, говоря об успехах английской сборной.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

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