Зобнин: самый сложный матч на ЧМ-2018 был с хорватами
Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин назвал самый сложный матч для команды на чемпионате мира по футболу, сообщает «Советский спорт».
«Самый сложный матч был с хорватами. Я не могу вспомнить, что происходило после 120-й минуты. Не помню, как мы собирались в круг. Я реально отключился. Оказывается, ко мне подходил Черчесов — я не знал. Помню, Мирослав Ромащенко подходил и спрашивал, как я. А что Черчесов подходил — этого не помню», — передает слова Зобнина пресс-служба сборной России.
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Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти и не смогла пробиться в полуфинал мундиаля.
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