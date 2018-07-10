Зобнин: самый сложный матч на ЧМ-2018 был с хорватами

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Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин назвал самый сложный матч для команды на чемпионате мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

«Самый сложный матч был с хорватами. Я не могу вспомнить, что происходило после 120-й минуты. Не помню, как мы собирались в круг. Я реально отключился. Оказывается, ко мне подходил Черчесов — я не знал. Помню, Мирослав Ромащенко подходил и спрашивал, как я. А что Черчесов подходил — этого не помню», — передает слова Зобнина пресс-служба сборной России.

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Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти и не смогла пробиться в полуфинал мундиаля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее Зобнин стал лидером по пробегу на ЧМ-2018.