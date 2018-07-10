Украинцы атаковали страницу ФИФА в Facebook в поддержку Виды

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Официальная страница Международной федерации футбола (ФИФА) в социальной сети Facebook подверглась атаке украинцев, сообщает «Советский спорт».

Акция проводится в поддержку футболиста и тренера сборной Хорватии по футболу Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после победы над командой России в матче чемпионата мира — 2018 опубликовали видео с лозунгом «Слава Украине». На официальной странице ФИФА пользователи стали массово оставлять комментарии со словами «Слава Украине».

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Также пользователи активно понижают рейтинг страницы ФИФА, оставляя низшую оценку. Сейчас на аккаунте более 127 тысяч негативных отметок, коих вчера было лишь две тысячи.

Также среди комментаторов замечены известные журналисты и политики. Одним из них оказался нардеп Украины Борислав Береза, написавший, что «ФИФА — это коррупционная структура».

Ранее экс-игрок сборной Украины недоволен реакцией России на слова Виды.