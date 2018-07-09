Хорват попросил прощения у россиян за лозунг «Слава Украине»

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Скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич принес извинения перед россиянами за свое высказывание после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против России, сообщает «Советский спорт».

«Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза (HFS). Я не хочу быть бременем для национальной команды в канун очень важного полуфинального матча чемпионата мира, когда в первую очередь необходимо спокойствие», — приводит слова Вукоевича Vecernji list.

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Специалист отметил, что своим высказыванием он хотел поблагодарить за поддержку украинцев и бывший клуб «Динамо» из Киева.

«Но я понимаю, что эти слова могли быть поняты по-другому.

В этой связи хочу извиниться и попросить прощения у российской публики, если мои заявления были расценены именно так. Я очень горжусь тем, чего добилась сборная Хорватии в России и хочу порадоваться за ребят в оставшихся матчах. Я буду их главным фанатом до самого конца», — добавил Вукоевич.

После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) защитник Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от Международной федерации футбола (ФИФА), а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

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