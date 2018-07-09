В Совете Федерации считают вызовом лозунг хорватского игрока
Член Совета Федерации Франц Клинцевич высказался о лозунге защитника сборной Хорватии Домагоя Виды «Слава Украине», который был произнесен после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против команды России.
«Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная», — цитирует Клинцевича ФАН.
Он отметил, что за время чемпионата мира 2018 года это первый подобный инцидент.
После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) Вида и тренер Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.
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