Йерро покинул пост спортдиректора сборной Испании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/833/11822833/upload-SIZ_6605-pic905-895x505-34417.jpg">

Фернандо Йерро покинул пост спортивного директора национальной сборной Испании. Об этом сообщает ТАСС.

«После многих лет сотрудничества Фернандо Йерро решил не возвращаться на свой пост спортивного директора сборной Испании.

Федерация хочет поблагодарить Йерро за его приверженность сборной и ответственность, с которой он подошел к своей работе», — говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.

Реклама

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске призвал не судить строго Йерро.