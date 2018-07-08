СМИ: игрок сборной Хорватии может быть дисквалифицирован за лозунг «Слава Украине»

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Защитник сборной Хорватии Домагоя Виду и тренер Огнен Вукоевич могут быть дисквалифицированы Международной федерацией футбола (ФИФА) за лозунг «Слава Украине», сообщает «Советский спорт».

«Слава Украине!» — крикнул в камеру Вида, который забил в ворота сборной России два мяча — с игры и в серии послематчевых пенальти.

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Вукоевич, который работает скаутом киевского Динамо добавил: «Это победа за «Динамо» и за Украину!».

В ФИФА отметили, что рассмотрят этот эпизод и вынесут вердикт после просмотра всех материалов.

«ФИФА обрабатывает различные отчеты по матчу, в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу», — цитирует заявление ФИФА The Sun.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее Вида в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил провокационную видеозапись, сделанную после победы в четвертьфинале чемпионата мира по футболу над Россией.