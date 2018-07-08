Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в тройку главных открытий чемпионата мира — 2018 по версии журнала FourFourTwo. Об этом сообщает ТАСС.
Главным открытием мирового первенства стал полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, следом расположился Такаси Инуи (Япония).
В списке также присутствуют Анте Ребич (Хорватия), Хуан Кинтеро (Колумбия), Виктор Классон (Швеция), Чо Хен У (Южная Корея), Мусса Ваге (Сенегал), Родриго Бентанкур (Уругвай) и Бенжамен Павар (Франция).
На счету Головина один гол и две результативные передачи на мировом первенстве.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее агент Головина Олег Артемов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что европейский клуб предложил за его клиента €40 млн.