Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018

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Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в тройку главных открытий чемпионата мира — 2018 по версии журнала FourFourTwo. Об этом сообщает ТАСС.

Главным открытием мирового первенства стал полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, следом расположился Такаси Инуи (Япония).

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В списке также присутствуют Анте Ребич (Хорватия), Хуан Кинтеро (Колумбия), Виктор Классон (Швеция), Чо Хен У (Южная Корея), Мусса Ваге (Сенегал), Родриго Бентанкур (Уругвай) и Бенжамен Павар (Франция).

На счету Головина один гол и две результативные передачи на мировом первенстве.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее агент Головина Олег Артемов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что европейский клуб предложил за его клиента €40 млн.